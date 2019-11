Sicurezza: Eugenio Zoffili (Lega) interviene nuovamente sui furti registrati a Erba. Proprio ieri il deputato aveva scritto al Prefetto e ora Zoffili spiega: “Emergenza vera, aspetto risposta prefetto”.

Troppi furti a Erba

“Continuano le denunce, le segnalazioni, i furti nelle abitazioni di Erba e dei paesi vicini, a cui si aggiunge anche l’ultimo clamoroso furto di un’automobile nel cortile interno di un condominio di Via Pellico – spiega Zoffili – Sono tanti i cittadini che quotidianamente contattano la Lega per chiedere aiuto nell’arginare una vera e propria offensiva criminale a cui le istituzioni hanno il dovere di dare una risposta urgente e concreta. Per questo, da deputato e Presidente del Comitato Bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione ho chiesto che vengano al più presto mandati rinforzi ai nostri territori, sia in termini di uomini, sia in mezzi e risorse aggiuntive sulla scorta di quanto accadeva quando titolare del Viminale era Matteo Salvini. Nel frattempo attendo fiducioso risposta dal Prefetto a cui ho chiesto un incontro per coordinare al meglio i nostri sforzi a tutela della popolazione”.