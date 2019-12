Oggi, lunedì 16 dicembre 2019, il deputato Eugenio Zoffili ha incontrato a Como il prefetto. Il tema dell’incontro riguardava i furti a Erba e nell’Erbese.

Furti a Erba Zoffili incontra il Prefetto: “Dati preoccupanti”

Il deputato erbese, su Facebook ha spiegato: “Questa mattina come promesso ho incontrato a Como il Prefetto. Dati preoccupanti: episodi purtroppo in aumento in Città e nell’Erbese ma attenzione alta. Stasera alle 20.30 relazionerò il Consiglio comunale. La cittadinanza è invitata a partecipare”.‬

LEGGI ANCHE >> “Qui è un vero e proprio assedio”