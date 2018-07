“Attenzione ai ladri 2.0”. L’appello e’ lanciato da Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Polizia Locale e Immigrazione e dall’Associazione degli Amministratori di Condominio (Anaci) che – nell’ambito di un confronto, mirato a creare una collaborazione e sinergie su temi di comune interesse – hanno anche evidenziato come, con l’avvicinarsi del periodo in cui Lombardi lasciano sempre più le proprie case per recarsi in vacanza, il

fenomeno dei furti nelle abitazioni diventi più del solito di stretta attualità.

Le regole per contrastare i ladri 2.0

Ecco dunque, in sintesi, le 7 regole per cercare di contrastare i furti in appartamento soprattutto nel periodo estivo.

1) Evitare di pubblicare notizie di spostamenti sui social

media.

2) Non diffondere immagini sui social di oggetti

preziosi.

3) Non fare accumulare la posta nella cassetta delle

lettere.

4) Dire agli addetti alle pulizie di arrotolare lo

zerbino

5) Chiudere sempre i cancelli di accesso dalla strada.

6) Lasciare accesa luce, radio o tv in caso di spostamenti

brevi.

7) Nel dubbio chiamare sempre le Forze dell’ordine.