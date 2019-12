Una sistemazione definitiva per Nemo, il gattino abbandonato e gettato nella spazzatura.

Aveva solo pochi giorni quando fu trovato in un sacco dell’immondizia nella strada vicino al Comune di Grandate, in via Parini. Era successo ad agosto (QUI I DETTAGLI). Le telecamere della videosorveglianza non ripresero l’autore del gesto. In compenso però il micio divenne la mascotte del gruppo “Grandate il mio paese”. Salvato appena in tempo da Marco Marelli dell’Enpa di Como che si attivò da subito con la straordinaria Marianna Topazio di Oltrona San Mamette che non perse un solo attimo per soccorrere il gattino sino a farlo crescere con le sue amorevoli cure.

Ha trovato una nuova famiglia

Da qualche giorno Nemo, che ha festeggiato i suoi primi 4 mesi di vita, ha fatto ritorno a Grandate. “La Comunità aveva un debito con Nemo che abbiamo simbolicamente adottato – commenta il consigliere Dario Lucca – . Una mano lo voleva morto e 1000 mani lo hanno riportato a vivere, oggi serenamente in una nostra famiglia. Ringrazio del buon cuore i tanti grandatesi che, attraverso una catena umana fatta d’amore, si è attivata per dare questo lieto fine alla storia di Nemo. Il grazie più grande a Marco, Marilena e alla straordinaria Marianna. Senza di loro il piccolo non avrebbe ricevuto questo dono che vuole essere anche una richiesta di perdono per la mano crudele che lo aveva gettato nei rifiuti, Buon Natale Nemo e Buon Anno alla tua nuova famiglia adottiva di Grandate che saprà dimostrarti che il vero Amore esiste, Per davvero”.