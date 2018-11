Il padrone non lo aveva più visto rientrare a casa.

Bloccato su di un albero

Il gatto Charlie era “sparito” da casa tre giorni fa, da Merone. I suoi padroni pensavano gli fosse ormai successo qualcosa. Stamattina, invece, Gianni Carovana ha sentito un miagolio provenire dall’esterno: “Ho mandato mio figlio a vedere e ha notato Charlie arrampicato in cima a una pianta. Non riusciva più a scendere”.

Allertati i Vigili del fuoco

La famiglia ha chiesto l’intervento dei pompieri per riuscire a far scendere il povero Charlie. “Sono arrivati subito e hanno dovuto utilizzare l’autoscala per raggiungere la cima della pianta. All’inizio il gatto era spaventato dal trambusto, ma poi si è tranquillizzato ed è salito in braccio ai Vigili del fuoco”.

Meritato riposo per la mascotte della Specola

Ora Charlie, 3 anni, è tornato a essere coccolato dalla sua famiglia: “Ha mangiato tantissimo. Dopo essersi riempito la pancia, si è addormentato tranquillo. Qui al parco giochi della Specola, Charlie è una vera e propria mascotte. Tutti i bambini lo adorano e lo hanno soprannominato Garfield tanto è affettuoso con tutti”. Tutto è bene quel che finisce bene.