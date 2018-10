Gemellaggio a Pusiano nel fine settimana appena trascorso. In paese è infatti arrivata una delegazione francese. Una quindicina di componenti del comitato di gemellaggio del paese di Four hanno fatto visita ai “gemelli” pusianesi, per confermare e rafforzare il patto di amicizia che lega le due comunità.

Gemellaggio a Pusiano: accoglienza e visite

Sabato mattina, poco dopo le 11, gli ospiti transalpini sono arrivati a Palazzo Beauharnais, dove sono stati accolti presso l’info point da poco inaugurato dal sindaco Andrea Maspero, dal vice sindaco Pier Mario Roda, dai consiglieri comunali Alessio Colzani per la maggioranza e Fabio Galli per l’opposizione, oltre che dai componenti dell’Associazione Pusianese per i Gemellaggi guidata dalla presidente Valentina Proserpio. Dopo una visita del centro storico del paese, si è tenuta una cena comunitaria. Nel pomeriggio visita a Lecco.

Domenica l’uscita a Milano

Domenica mattina, gli ospiti di Four sono stati accompagnati a Milano da alcuni componenti dell’Associazione Pusianese, nella visita al Castello Sforzesco, al Duomo e alla Scala. A Milano è avvenuto il saluto, e ognuno è tornato nel proprio paese.

“Sono molto soddisfatta per questa intensa due giorni in compagnia dei nostri amici francesi – ha dichiarato la presidente Proserpio – che ci ha dato modo di approfondire ulteriormente la reciproca conoscenza. In particolare, ho apprezzato la presenza di persone che non erano mai state prima a Pusiano e la consueta cordialità dei nostri gemellati. Siamo già d’accordo per rivederci presto”. Soddisfatto anche Alessio Colzani, consigliere comunale con delega ai gemellaggi: “Abbiamo trascorso due bellissime giornate in compagnia dei nostri amici e abbiamo in programma altre iniziative”. Molte insomma le iniziative in cantiere, come al solito chi fosse interessato a collaborare, ad avere informazioni o partecipare ai viaggi può contattare l’Associazione tramite la pagina Facebook o attraverso l’indirizzo mail pusiano.gemellaggi@gmail.com.