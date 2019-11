Grande interesse ha suscitato presso gli intervenuti la serata di presentazione del progetto “Alimentazione e giovani generazioni” del Inner Wheel Erba Laghi rivolto ai ragazzi della scuola primaria Puecher in collaborazione con l’istituto scolastico omonimo e la Fondazione Minoprio.

A lezione di alimentazione dal dottor Missaglia

Erano in parecchi i genitori presenti alla serata presso l’auditorium dell’istituto Puecher di Buccinigo. Alla conferenza è intervenuto Marco Missaglia, medico specialista in Scienza dell’alimentazione e dietologia impegnato in campagne di divulgazione scientifica anche sulle reti Rai che ha illustrato le problematiche cliniche legate all’alimentazione e l’opportunità per i bambini di seguire una dieta corretta completa di tutti i nutrienti fondamentali in particolare in un periodo così importante come quello dell’infanzia e dell’accrescimento.

Missaglia ha anche presentato Pamela Fogliaro, nutrizionista che si occuperà della formazione a scuola rivolta a docenti e bambini. È stata poi la volta di Anna Zottola, direttore della Fondazione Minoprio che ha spiegato come ai ragazzi verrà proposto un percorso di orticoltura per mettere in pratica i contenuti proposti in classe con la realizzazione di coltivazioni specifiche come un vero e proprio orto con i prodotti vegetali così importanti per la nostra salute e per la prevenzione delle malattie croniche.

Grande soddisfazione della presidente del club di servizio erbese Cristina Capararo Pozzoli che ha spiegato al presenti i vari passaggi del progetto Agricol(T)ori riservato appunto ai ragazzi della scuola primaria.

