Gennaio 2019: tutti gli eventi a Erba

Venerdì 11 gennaio ore 20.30 tutti insieme per Unicef. L’evento si terrà al cine-teatro Excelsior.

Domenica 13 gennaio ore 17.00 S.Messa a Erba superiore e alle ore 15.00-18.30 ci sarà una mostra del presepe in via Como,50.

Da Martedì 15 gennaio corso di marketing in Sala Isacchi fondazione G.Prina.

Giovedì 17 gennaio ore 10.00 S.Messa ore 17.00 S.Messa ore 21.00 Tradizionale”Falò del Purcel”. Il tutto si terrà a Erba Superiore.

Sabato 19 gennaio ore 16.00 in Via Juriati si terranno Letture per bambini 3-5 anni e L’autrice Elsa Albonico presenta “Pin Pin Cavalin su filastrocche,conte e ninne nanne del territorio lariano, brianzolo e ticinese”. Ore 17.00 Festa dell’amicizia a Noivoiloro Erba.

Sino al 20 gennaio gruppo culturale la Martesana a Villa Ceriani, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Erba sport e cuore nella zona di Palaerba e alle ore 10.00 ci sarà la S.Messa Solenne a Erba superiore.

Lunedì 21 gennaio ore 21.00 conferenze Galilei 2018-2019 al liceo scientifico Galileo Galilei.

Sabato 26 gennaio ore 14.30 gruppi di lettura per ragazzi 11-14 anni alla biblioteca e libreria di Via Volta.

Sino al 27 gennaio mostra reperti e documenti della grande guerra al museo civico in sala Carlo Annoni.