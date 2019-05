Sono in corso i lavori, interamente a carico di Holcim, di smantellamento della ex teleferica della cementeria a Pusiano.

Giù la teleferiche, attenzione alle chiusure della galleria

Per consentire le operazioni di smantellamento è stata disposta la chiusura del traffico, lungo la Sp Ex Ss 639, in uscita dalla galleria in direzione Como dalle 22 alle 5 sia di lunedì 20 maggio che di martedì 21 maggio.

“Ecomostro (almeno da un punto di vista paesaggistico) di proprietà Holcim in fase di demolizione, nonostante qualche maldestro tentativo di invocarne la salvaguardia come testimonianza della cosiddetta “archeologia industriale” – ha commentato attraverso un post Facebook il sindaco Andrea Maspero – . Una bella notizia per Pusiano”.