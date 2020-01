Giornata della memoria, in occasione della ricorrenza una serata di cineforum ad Appiano Gentile.

Cineforum per riflettere e non dimenticare

Appuntamento oggi, giovedì 23 gennaio, al cineteatro San Francesco, in via Manzoni 4. Nell’ambito del secondo ciclo

del cineforum, è in programma la proiezione del film “L’uomo dal cuore di ferro” di Cédric Jimenez. Il film avrà inizio alle 21. Introduzione e commento alla pellicola scelta per la serata odierna saranno a cura di Bianca Dal Pan.

Biglietto d’ingresso a 5 euro.