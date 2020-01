Giornata della Memoria, le iniziative del Consiglio regionale. L’11 febbraio la senatrice Segre interviene a Palazzo Pirelli. Fermi: “Presenza che ci fa onore, la sua una testimonianza importante”.

Le iniziative del Consiglio regionale

Anche quest’anno il Consiglio regionale della Lombardia partecipa alle celebrazioni della Giornata della memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto con numerose iniziative, che culmineranno con l’intervento di Liliana Segre, l’11 febbraio, nell’Aula di Palazzo Pirelli.

Mostra allo spazio eventi

Martedì 21 gennaio 2020 alle 13, nello Spazio eventi di Palazzo Pirelli, sarà inaugurata la mostra promossa dal Consiglio regionale in collaborazione con il Museo della Brigata Ebraica e l’Associazione Figli della Shoah, che, per rafforzare il significato della giornata, hanno proposto un’unica esposizione.

A ripercorrere le tappe che portarono gli ebrei italiani prima alla discriminazione ed esclusione e poi alla persecuzione e deportazione saranno manifesti, quotidiani, fotografie, francobolli, lettere e cartoline postali appartenenti al collezionista milanese Gianfranco Moscati ed esposti nella mostra “Gli ebrei sotto il Regno sabaudo” a cura dell’Associazione Figli della Shoah.

Presenti anche oggetti del periodo del fascismo

“La Brigata Ebraica nella guerra di liberazione dell’Italia” curata dal Museo della Brigata Ebraica propone manifesti, divise e oggettistica originali che raccontano la nascita e la storia degli oltre 5000 ebrei provenienti da tutto il mondo, che combatterono uniti sul fronte italiano sotto il vessillo a 5 punte. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 14 febbraio con ingresso libero lun-gio 9.30/13 e 14.15/17 il ven 9.30/12.30.

Musica e reading

Domenica 26 gennaio, al Belvedere Jannacci, sono in programma 2 concerti con unico filo conduttore: la musica Klezmer, il genere musicale tradizionale delle comunità ebraiche dell’Europa orientale e diffuso in tutto il mondo a seguito delle migrazioni dei gruppi originari, soprattutto durante la Seconda guerra mondiale per sfuggire alle persecuzioni razziali.

Si inizia alle 15.30 con “Terrazzo musicale” e gli “Archeoensemble” che si esibiranno combinando l’esecuzione di brani musicali, dal Klezmer a composizioni tratte da film, con letture e riflessioni sul passato con uno sguardo all’uomo contemporaneo. (Ingresso libero partire dalle 15).

Lettura delle frasi di Liliana Segre

Alle 18.15 i “Boz Trio+” leggeranno frasi di Liliana Segre tratte dai suoi libri per riflettere sul pregiudizio nell’epoca digitalizzata. L’abbinamento tra letture e brani musicali segue un percorso emotivo per raccontare la vita nello shtetl, ovvero la cittadina ebraica est-europea, e dei personaggi che l’animavano. (Entrata su prenotazione sul www.consiglio.regione.lombardia.it).