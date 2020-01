Giornata della Memoria, appuntamento questa sera, lunedì 27 gennaio, ad Albavilla per celebrarla.

Giornata della Memoria, letture sull’Olocausto ad Albavilla

Appuntamento questa sera, lunedì 27 gennaio, in sala consiliare presso Villa Giamminola, per onorare la Giornata della Memoria. Lo organizza il Comune con la Commissione biblioteca e l’associazione A.ge.O, a partire dalle 20.30. Ci saranno letture sull’Olocausto, accompagnate da brani musicali del gruppo Four@Deco. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per mantenere vivo il ricordo e non dimenticare.