Quest’anno in occasione della Giornata Mondiale del Diabete sono previsti su tutto il territorio dibattiti, conferenze e iniziative di sensibilizzazione su quella che sta diventando una delle patologie croniche più diffuse con oltre tre milioni di italiani a chi è stata diagnosticata e un altro milione di persone che – si è calcolato- ne è affetto senza saperlo. Tra i tanti eventi spicca l’incontro pubblico che si terrà venerdì 15 novembre a Como presso la Sala Bianca del Teatro Sociale, dal titolo “Storie di Atleti e stili di vita”.

Giornata Mondiale del Diabete

L’evento organizzato dalla Diabetologia dei poliambulatori della ASST Lariana, dall’associazione provinciale diabetici Fand e dall’associazione Cultural Frame of Food con il patrocinio dell’Ordine dei medici di Como e di Como Cuore. Tra i relatori anche Marco Missaglia, medico mandellese specialista in Scienza dell’alimentazione e dietologia e docente della scuola nazionale di medicina degli stili di vita.

“La promozione di stili di vita salutari che comprendano una corretta alimentazione e una costante attività fisica è di indiscusso aiuto nella prevenzione della malattia diabetica – afferma Missaglia – come anche nella sua gestione quotidiana. E gli sportivi ne sono un esempio concreto. Per questo motivo mi è sembrato giusto invitare all’evento uno sportivo come Leo Callone, mandellese di origine, campione di nuoto e detentore per oltre 25 anni del record di attraversata della Manica noto ai più come “Il Caimano del Lario” sulle cui imprese sportive nel 2017 è stato realizzato il premiato film “Cento milioni di bracciate” .

E aggiunge: “Un altro amico che porterà la sua testimonianza su come il movimento faccia bene al diabete sarà Gigi Bellaria tecnico nazionale di Nordik Walking la cui tesi del master all’università di Verona fu proprio sull’attivita fisica e il diabete. Ho voluto poi portare con me un altro amico, l’attore Edoardo Romano, noto ai più perché componente del trio comico “I Tre Tre” alla ribalta negli anni ottanta con Drive In. Oggi Edoardo è impegnato nella sensibilizzazione attorno al diabete e presenterà una videoclip realizzata con Nini Salerno de “I Gatti di Vicolo Miracoli””.

Nella elegante location della Sala Bianca del Sociale di Como la giornalista Francesca Guido a cui è affidata la conduzione dell’evento incontrerà poi altri atleti del calibro di Michele Evangelisti, ultratrailer, Roberto Spata, velista e intervisterà anche Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo del Como 1907. Concluderà l’evento, che è a ingresso libero, un rinfresco offerto dall’associazione provinciale Cuochi di Como e Enaip Como. Appuntamento quindi venerdì 15 novembre alle 18.