Una settimana all’insegna della musica, dell’arte, del benessere e dei libri. E’ il programma proposto dal Coordinamento comasco della salute mentale in collaborazione con il Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze dell’Asst Lariana in occasione della Giornata Mondiale della Salute mentale che ricorre il 10 ottobre.

Giornata mondiale della salute mentale: il programma degli eventi

“Si tratta di un’importante occasione per avvicinarci ad un mondo che è’ ancora , per certi versi, poco conosciuto o prevalentemente immaginato – osserva Raffaella Ferrari, direttore socio-sanitario di Asst Lariana – un’occasione per superare il pregiudizio e lo stigma che ancora oggi pesano sul disagio mentale. Doveroso il ringraziamento alle associazioni e a tutti coloro che insieme lavorano in rete perseguendo temi e priorità comuni”. “Prevenzione e prevenzione del suicidio sono i temi portanti di questa nuova edizione dell’iniziativa – aggiunge Carlo Fraticelli, direttore del Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze dell’Asst Lariana – Non dobbiamo chiudere gli occhi ed avere paura, dobbiamo ascoltare e avvicinarci e soprattutto dobbiamo alimentare sentimenti di speranza”.

Il 10 ottobre, appunto, dalle 9 alle 16, nell’atrio d’ingresso dell’ospedale Sant’Anna verrà allestito uno speciale info point. Saranno presenti operatori di Asst Lariana per fornire indicazioni e spiegazioni sull’organizzazione e le modalità di funzionamento dei vari servizi attivi. Non mancheranno i volontari delle diverse associazioni che si occupano di salute mentale sul territorio. Dalle 18 alle 22, con aperitivo compreso, ci si sposterà alla Darsena di Villa Geno (viale Geno 14, Como) per “Arte e benessere: esperienze, racconti e confronto con gli arte terapeuti e i protagonisti dei laboratori di scrittura, teatro, mosaico e cucito”. Venerdì 11 ottobre, dalle 18 alle 22, sempre alla Darsena di Villa Geno, è in programma la presentazione dei libri “Esp in cammino. L’esperto in supporto tra pari in salute mentale tra conoscenza di sé e comprensione dell’altro” e “In Opera. Racconti empatici” e a seguire la proiezione del video concerto dei Trammamuro “E’ impossibile dipingere una donna”.

Domenica 13 ottobre alle 10 alla parrocchia Santo Stefano a Mariano Comense (via Santo Stefano, 46) celebrazione della messa con il coro Schiacciavoci; nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, sempre a Mariano, nella Sala della Comunità San Carlo (via d’Adda 13) testimonianza “Diario di una mamma” e concerto con l’Orchestra Botanica Alchechengi. Sabato 19 ottobre gran finale dalle 14.30 alle 17.30 in Pinacoteca Civica a Como (Via Diaz 84) con “Human Library”, biblioteca vivente “Note a margine”. Opere d’arte da osservare, libri umani da ascoltare, legami da scoprire. Sempre a Como, dalle 18 alle 21 al Chiostrino Artificio (via Terragni 4) musica, proiezioni e aperitivo con la festa dei dieci anni di “Libera il Tempo”. Tutti gli eventi in programma sono ad ingresso gratuito. Da non dimenticare, infine, che la settimana inizierà lunedì 7 ottobre alle 14.30 (in via Castelnuovo, 1) con la prima lezione del nuovo anno accademico della Libera Università del Tempo Ritrovato del San Martino. Maria Josè Cerezo e Mirna Ortiz Lopez parleranno di “L’effetto terapeutico degli alberi”. Per maggiori informazioni è possibile scrivere alla mail info.unisanmartino@gmail.com o visitare la pagina Facebook Libera Università del Tempo Ritrovato.