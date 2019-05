Un’illuminazione, una chiamata del Signore, ma in un percorso di vita sempre segnato dalla voglia di aiutare gli altri: questi i passi del ponzatese Alessio Cifani, 23 anni, che si avvia verso il sacerdozio.

Giovane ponzatese si avvia al sacerdozio

Insieme ad altri quattro altri giovani seminaristi, ha compiuto il primo passaggio ufficiale verso l’ordinazione nella basilica di Sant’Abbondio, a Como. Il “rito di ammissione” è avvenuto il 28 aprile alla presenza del vescovo Monsignor Oscar Cantoni.

“Ho iniziato il servizio civile in biblioteca a Lipomo, dove ho conosciuto un prete giovane che si rapportava ai ragazzi nello stesso modo in cui lo ho fatto io negli anni in oratorio. E’ stato come un’illuminazione, mi sono specchiato in quell’atteggiamento e ho capito che quello era il percorso che volevo intraprendere” ha raccontato il giovane.

