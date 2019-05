Appuntamento molto atteso domenica, 26 maggio: una giornata di grande sport a Erba e sul territorio. Il Giro d’Italia 2019 passerà anche nell’Erbese. Attenzione alla viabilità, modificata per permettere il transito dei ciclisti. Proprio da Erba partirà la tappa del giro E, ovvero quello riservato alle biciclette elettriche che vedrà protagonisti anche due membri della Ciclistica erbese. In città pure la festosa Carovana ufficiale

Giro d’Italia 2019 nell’Erbese: ecco come cambia la viabilità

In occasione del Giro E, dalle 20 di sabato 25 maggio Piazza Vittorio Veneto sarà sede dell’allestimento delle strutture per la partenza e le aree di parcheggio limitrofe saranno interdette alla sosta. Domenica 26 maggio, dalle 7 alle 11, saranno chiuse al traffico e alla sosta, piazza Vittorio Veneto, via Turati fino all’intersezione con via San Rocco ed i parcheggi di via Turati dedicati ai mezzi e alle attrezzature del Giro E. La carovana del Giro d’Italia, invece, giungerà in piazza Vittorio Veneto da via Turati, intorno alle 13.45, e sosterrà per 10 / 15 minuti. Per il passaggio dei corridori del Giro d’Italia, alle 14.20 / 14.45 a seconda della velocità media mantenuta dagli atleti, la SP 40 sarà bloccata interamente al traffico veicolare fino al termine del passaggio della corsa. La chiusura totale del tratto interessato potrebbe durare circa 45 minuti/1 ora.

