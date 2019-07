Nel corso della quarta tappa il Giro Rosa Iccrea 2019, partito ieri, venerdì 5 luglio, farà tappa anche nel Comasco.

Lunedì il Giro Rosa Iccrea 2019: ecco le città da cui passa

Si tratta della gara a tappe più lunga e prestigiosa del panorama ciclistico internazionale, inserita tra le prove dell’U.C.I. Women’s World Tour 2019. A competere c’è anche una marianese, Greta Marturano (QUI I DETTAGLI). 144 le atlete al via della gara di patron Giuseppe Rivolta, appartenenti alle migliori 24 squadre al mondo. Tra queste anche sette formazioni italiane.

Lunedì la tappa brianzola-comasca

Ieri c’è stata la prima tappa Cassano Spinola-Castellania (18 Km – Cronometro a Squadre), oggi invece la seconda con Viù-Viù (78,3 Km). Domani, domenica 7 Luglio 2019 – Sagliano Micca-Piedicavallo (104,1 Km). Lunedì ci sarà invece la quarta tappa Lissone-Carate Brianza (100,1 Km). In questa occasione il Giro passerà anche per le strade comasce.

Nel dettaglio, nel nostro territorio, il Giro passerà da Mariano Comense via dei Cipressi, Card. Ferrari, Brianza, Como, poi Cantù località Mirabello vie Lombardia, Milano, Unità d’Italia, Mazzini, Sp36, via Como, Capiago Intimiano via Vittorio Emanuele e via Montorfano, Montorfano Sp28, via Cantù, via Brianza, Sp342, Alzate Brianza via IV Novembre, via XXX Aprile, Anzano del Parco dir Monguzzo, via Valera, via per Monguzzo, poi Merone Sp41, vie Valassina, Appiani.

Attenti alla circolazione

Ci sarà quindi da fare attenzione alla circolazione.

Il Comune di Cantù ha disposto la chiusura stradale dalle 12 nelle vie interessate. Stiamo parlando quindi di via Lombardia,via Milano,Piazza Martiri della Libertà, via Damiani, C.so Unità D’Italia, via Giovanni da Cermenate, Corso Europa, via Grandi , via Mazzini, via Como fino al confine con Senna Comasco.