Gite in Lombardia e Circuito Netweek: regala un’emozione lunga un anno

Il regalo giusto per Natale? Regalate un’emozione lunga un anno. Oggi con Gite in Lombardia e Circuito Netweek si può. L’associazione con sede a Macherio, ma cuore e testa nei luoghi magici di Lombardia, propone per il secondo anno la soluzione perfetta per chi cerca un regalo intelligente, innovativo e sorprendete.

La soluzione perfetta per un regalo intelligente

E’ il kit natalizio che comprende la card associativa valida per 12 mesi, il libretto di benvenuto dell’associazione, un pieghevole che illustra le proposte in programma tutto l’anno e le oltre 80 attività convenzionateriservate ai soci.

Partner d’eccezione per quest’anno le testate lombarde del gruppo Netweek: attraverso il kit di natale sarà infatti possibile sottoscrive un abbonamento in edicola o digitale ad un prezzo favorevole (Abbonamento Semestrale Coupon edicola a 19,90 euro – invece di 24,50 euro; Abbonamento Annuale Digitale a 32,59 euro – invece di 40,99 euro).

I lettori del nostro circuito che acquisteranno la card potranno, inoltre, ottenere un coupon per una gita in omaggio e un esclusivo portfolio fotografico con i luoghi più cari agli oltre 950 soci di Gite in Lombardia.

Chi è il destinatario ideale della Card di Natale?

“E’ un regalo speciale – spiegano Marco e Beatrice Villa, fondatori e anime di Gite in Lombardia – pensato per persone curiose ed appassionate che desiderano trascorre momenti piacevoli all’aria aperta, scoprire il territorio, fare nuove esperienze in cui trekking, cultura e sapori si mescolano, ma soprattutto per persone che amano stare in compagnia”.

Quali sono i vantaggi di chi riceverà la card in regalo?

“Sarà socio per 12 mesi, potrà scegliere tra 150 gite culturali e naturalistiche con guide professioniste durante tutto l’anno, potrà visitare oltre 80 musei, castelli, miniere e parchi a prezzi agevolati, e riceverà un buono per una gita omaggio, ma solo se aderirà alla campagna entro il 9 dicembre , mentre se è un lettore di Netweek manterrà questa possibilità fino al 20 dicembre e riceverà un portfoglio fotografico con i luoghi che ci sono più cari”.

Come acquistare il catalogo

Il kit verrà spedito direttamente a casa in una speciale confezione regalo con biglietto da personalizzare. Per acquistalo CLICCA QUI

Qui è possibile scegliere diverse formule, possono essere infatti regalate card singole (35 euro), di coppia (50 euro), formato famiglia (primo socio 35 euro ,famigliare minorenne 5 euro, famigliare maggiorenne 15 euro).

“Lo scorso anno abbiamo proposto circa 150 iniziative – spiegano – ogni sabato, domenica e “feste comandate” i nostri soci possono scegliere una gita, un trekking, una visita guidata alla scoperta della regione”.

Un vario calendario di proposte

Un calendario di proposte che è davvero vario e, naturalmente segue i ritmi delle stagioni ”in autunno ed inverno non mancano gite naturaliste alla scoperta del meraviglioso foliage della Lombardia o escursioni con le ciaspole per chi vuole sperimentare la montagna in inverno, castagnateed altri eventi legati ai frutti della stagione fredda, ma aumentano le proposte culturali alla scoperta delle città d’arte o di luoghi inconsueti”.

Leggi anche: Winner dinner serata frizzante per BtoB Awards 2018

La formula è vincente e coniuga gli strumenti della tecnologia con il desiderio di fare nuove esperienze, trascorrere un “buon tempo libero”, “Ci si iscrive su internet, dove avvengono anche tutte le transazioni economiche, ma le nostre esperienze sono tutte in 3D – spiegano sorridendo – Attraverso il sito è anche possibile mettersi in contatto con altri soci per condividere il passaggio, una formula per fare amicizia, risparmiare e inquinare meno. Con il tempo “ Gite in Lombardia è diventata un punto di riferimento per centinaia di persone che decidono di scoprire il nostro territorio in compagnia di una guida esperta.E questo ci rende molto orgogliosi”.

Realtà giovane e… social

Gite in Lombardia è nata da poco più di un anno ma ha numeri da capogiro: 950 soci, oltre 150 appuntamenti all’anno, 160 mila followers su Facebook e collabora con 15 guide professioniste. Marco e Beatrice hanno saputo intercettare un bisogno e trasformarlo in un’avventura imprenditoriale fresca ed innovativa che funziona perché loro non smettono di divertirsi e di inventare nuove mete e sfide per i loro soci.

Per ricevere i vantaggi riservati ai lettori delle testate del gruppo Netweek al termine dell’acquisto del kit sul sito di Gite in Lombardia è necessario inviare un sms o messaggio WhatsApp al numero 371 320 6816 indicando NOME e COGNOME di chi ha acquistato il regalo e il codice NATALE2018. In questo modo si potrà ricevere il coupon per la prima gita anche oltre al termine del 9 dicembre e il portfolio in esclusiva con le foto dei luoghi più belli della Lombardia.