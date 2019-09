Ultime ottime prestazioni delle “rosse“, un nuovo motore per una delle piste più veloci in assoluto: insomma, tutti gli ingredienti ci sono. Sale l’attesa per il Gp Monza 2019: vi sveliamo date, programma, parcheggi e treni per sapere tutto sul Gran premio d’Italia di Formula 1 che si disputerà domenica.

LE DATE: venerdì 6 settembre 2019 alle 11 inizio delle prove libere fino alle 12.30 e poi ripresa dalle 15 alle 16.30. Sabato 7 settembre prove libere dalle 12 alle 13 e qualifiche dalle 15 alle 16. Domenica 8 settembre la gara, semaforo verde alle 15.10.

(foto di copertina e nell’articolo by Giancarlo Favaro)

Gran Premio d’Italia a Monza

Ci siamo. Mancano pochi giorni all’inizio del fine settimana più atteso dell’anno a Monza, quello del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Proprio per garantire efficienza e sicurezza sia ai monzesi che alle migliaia di persone che arriveranno in città in vista del GP e dei numerosi eventi in programma, è stato messo a punto un piano integrato della mobilità che prevede, oltre a diverse modifiche alla viabilità ordinaria anche l’istituzione di parcheggi, navette e servizi di trasporto studiati per l’occasione.

SU GIORNALEDIMONZA.IT TUTTE LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE NEL CAPOLUOGO BRIANZOLO: CLICCA SULLA CARTINA

GP di Monza 2019: Trenord ti porta in pista

In occasione del Gran Premio a Monza, Trenord propone biglietti speciali a prezzi convenienti per raggiungere il circuito in treno e corse straordinarie nel giorno della gara. In più, chi acquista online i biglietti speciali di Trenord per il Gran Premio potrà godere di sconti per assistere alle prove e alla corsa.

In particolare domenica 8 settembre ci saranno 21 corse straordinarie che collegheranno Milano Porta Garibaldi e la stazione di Biassono-Lesmo Parco, la fermata più vicina all’Autodromo (ingresso D).

Sarà possibile viaggiare a bordo dei treni speciali con un biglietto andata e ritorno al costo di soli 5 euro, acquistabile online sull’e-Store di Trenord, presso le biglietterie Trenord e i distributori automatici. QUI TUTTI I DETTAGLI

Per chi arriva in auto: i parcheggi

Per chi arriva in città non è possibile accedere all’Autodromo con auto e moto private. Gli spettatori possono lasciare i veicoli nei parcheggi e da qui proseguire a piedi o con i bus navetta.

Ecco dove si trovano: