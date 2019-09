Una giornata di grande lavoro oggi, sabato 21 settembre, per il gruppo di volontari Tavernola Attiva.

I volontari di Tavernola Attiva al lavoro

Il gruppo tavernolese ha deciso di aderire alla giornata promossa da Legambiente “Puliamo il mondo”. Così da questa mattina alle 9.30 i volontari si sono ritrovati per ripulire diverse aree del quartiere: la zona lago dove c’è lo scalo dei traghetti, il parcheggio, via Friuli, il giardino di via Traù, via Borromini e via Conciliazione. Non solo immondizia ma anche moltissime erbacce infestanti nel camion dei rifiuti che ha portato via tutto.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU