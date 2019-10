Gratta e Vinci: due vincite milionarie in un Autogrill comasco

Gratta e Vinci da record nel Comasco

La fortuna tocca per ben due volte la Lombardia e in particolare la città di Como, dove sono state realizzate due vincite importanti: rispettivamente da 5 milioni di euro con il biglietto “Nuovo 100X” e oltre 1 milione 756 mila euro con “Nuovo Turista per Sempre”. I biglietti fortunati sono stati entrambi acquistati in un Autogrill nelle vicinanze di Como.

Dall’inizio dell’anno il gioco ha distribuito complessivamente premi per oltre 5 miliardi e 375 milioni di euro, su tutto il territorio nazionale.

