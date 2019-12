Questa mattina, martedì 24 dicembre 2019, c’è stato un grave malore a Longone al Segrino.

Grave malore a Longone al Segrino

A sentirsi male, intorno alle 11, una donna che si è improvvisamente accasciata a terra. L’episodio è avvenuto in via Roma. Sul posto automedica, ambulanza e anche i Carabinieri di Cantù. La donna sarebbe in gravi condizioni.