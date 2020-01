Gs Villa Guardia, la sezione basket è al top forte dei suoi 230 cestisti.

Gs Villa Guardia: una società alla grande

Canestri, entusiasmo e tanta voglia di crescere insieme sul parquet: questo il cocktail frizzante offerto dalla sezione basket del Gruppo sportivo Villa Guardia, che sta vivendo una stagione agonistica importante e intensa. Una stagione, quella 2019/20, all’insegna dei grandi numeri: la società conta ben 230 atleti tesserati tra settore maschile e femminile ma anche novità e tanti progetti. La nuova dirigenza della sezione basket del GS Villa Guardia è affidata al presidente Roberto Maugeri, affiancato da Gianluca Gatti in veste di vicepresidente, e ha accelerato il processo di cambiamento e innovazione, come spiega proprio il numero uno del GSV. Sul Giornale di Olgiate, in edicola, un ampio servizio con tutte le foto degli sportivi.