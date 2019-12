Oggi, giovedì 26 dicembre, si è verificato un guasto alla rete idrica di Figino Serenza.

Guasto alla rete idrica a Figino

L’episodio è avvenuto in via Petrarca. A causa del guasto è stato necessario chiudere la tubazione. Ad avvisare i cittadini è direttamente il sindaco, Roberto Moscatelli che su Facebook scrive: “A causa di un guasto alla rete idrica in via Petrarca è stato doveroso chiudere la tubazione dell’acqua nelle vie limitrofe per premettere agli operai giunti prontamente sul posto di operare in totale sicurezza.

Ci scusiamo per eventuali disagi e ringraziamo gli operai di Como Acqua per il pronto intervento in questo giorno di festa”.