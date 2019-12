Venerdì 13 e sabato 14 dicembre 2019, in occasione dei servizi congiunti dei nuclei regionali di Polizia Locale composti dalle pattuglie dei Comandi di Cantú, Como, Erba e Mariano Comense, l’attività si é concentrata sul contrasto alla guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Impiegata anche l’unità cinofila, nei Comuni di Erba e Cantú dalle ore 19.30 ad 24.00.

Guida in stato di ebbrezza a Cantù: non si ferma all’alt, bloccato poco dopo da tre volanti

Durante i posti di controllo ed il pattugliamento dinamico sono stati controllati 111 veicoli, i conducenti sottoposti al test preliminare per la misurazione del livello di alcool nel sangue, sono state rilevate 11 sanzioni al codice della strada, oltre a due violazioni di carattere penale.

In particolare venerdì ad Erba, durante il pattugliamento, gli operatori hanno notato l’andamento anomalo di un veicolo, dopo aver provveduto al fermo dello stesso hanno tentato vanamente di sottoporre il conducente, in evidente stato d’ebbrezza, alla prova dell’etilometro. Essendo risultati vano l’approccio dialogante con l’utente, allo stesso veniva contestata la violazione di rifiuto dell’accertamento. Lo stesso è successo a Cantú dove ad un trentenne residente in città, è stato riscontrato un tasso alcolemico nel sangue di oltre tre volte il limite previsto dalla legge. In particolare durante un posto di controllo in via Milano, il conducente aveva superato la prima pattuglia non fermandosi all’alt. Successivamente è stato bloccato dalle altre tre che erano posizionate da ambo i lati del tratto viario, in una disposizione operativa definita a tenaglia.

Grazie all’uso combinato dei varchi leggitarga ci sono state anche quattro sanzioni per guida senza cintura, due per trasporto di persone in numero superiore a quello previsto dalla carta di circolazione, due per uso improprio degli abbaglianti, uno per omesso aggiornamento della carta di circolazione, uno per patente scaduta, uno per mancato possesso al seguito dei documenti di circolazione. L’ultima serie di servizi che si concluderanno il 21 dicembre, riguarderà tre pattugliamenti aggiuntivi nella città di Como interessata dalla Città dei Balocchi.