“All’Ospedale di Erba mi hanno letteralmente salvato la vita, gli sono molto grato ed è per questo che voglio ringraziarli pubblicamente”. Con un po’ di emozione Adriano Colombo, imprenditore di Barzago a capo della Colombo Imballaggi, 64 anni, ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine nei confronti dello staff del Fatebenefratelli di Erba.

La vicenda all’ospedale di Erba

Era il 22 marzo scorso quando Colombo, in stato di semi incoscienza, è stato portato al Pronto soccorso della città di Erba per una grave infezione in zona lombare. Solo pochi giorni prima si era ferito con un chiodo. Due operazioni e un ricovero di dodici giorni ma tutto è andato per il meglio.

