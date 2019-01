“Hai comprato un albero di Natale vero e adesso non sai dove metterlo? Non buttarlo! Portacelo, diventa socio, e lo cureremo noi tutto l’anno. E se sopravvive e se vuoi, puoi tornare a recuperarlo a dicembre 2019!”. E’ questa la nuova campagna di Legambiente Erbese, associazione guidata dal presidente Franco Frigerio, che invita tutti coloro che hanno acquistato un pino per rendere la casa più accogliente e colorata in occasione delle festività a non disfarsene e a dargli l’opportunità di sopravvivere.

Albero di Natale vero “in custodia” in un campo a Merone

“Abbiamo pensato di lanciare questa campagna perché spesso gli alberi comprati per Natale poi vengono buttati – spiega Alberto Ciceri, vice presidente di Legambiente Erbese – Molti di questi alberi non sopravvivono a causa delle alte temperature nelle abitazioni ma noi invitiamo comunque a provare a mantenerli in vita. Abbiamo in gestione un terreno a Merone e collocheremo lì gli alberi che ci verranno affidati, se sopravvivono e i proprietari lo vorranno, potranno tornarlo a prenderlo a dicembre 2019″.

L’iniziativa di Legambiente Erbese ha un duplice scopo: da un lato sensibilizzare sul tema ambientale e dall’altro attirare nuovi soci nel gruppo. “Per poter lasciare il proprio albero ci si dovrà tesserare, il costo è comunque limitato e si può consultare sul nostro sito internet”. Per ogni ulteriore informazione è possibile chiamare il vice presidente Ciceri al 3284890954.

