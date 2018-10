Oggi è mercoledì 31 ottobre… Per Halloween 2018 disegni da stampare e cose da fare restano in testa alle ricerche sulla Rete. E allora scaricatevi qualche disegno da colorare insieme ai vostri bimbi prima di andare di porta in porta per il classico “dolcetto o scherzetto?”.

Perché si festeggia Halloween?

Il primo novembre era considerata la fine della stagione estiva, il tempo del ritorno delle greggi dai pascoli e il rinnovo delle coltivazioni: i celti nell’antica Gran Bretagna e Irlanda celebravano in questa data la festa di Samhain.

La festa era anche un momento di contemplazione. Per i Celti morire con onore, vivere nella memoria della tribù ed essere ricordati nella grande festa che si sarebbe svolta la vigilia di Samhain era una cosa molto importante: questo era il periodo più magico dell’anno, il giorno che non esisteva. Durante la notte la credenza voleva che si eliminassero le barriere fra i mondi e permettendo alle forze del caos di invadere i reami dell’ordine ed al mondo dei morti di entrare in contatto con quello dei vivi.

Era quindi considerato il tempo in cui le anime dei morti tornavano a far visita le proprie case e le proprie famiglie. E i celti per l’occasione andavano in giro casa per casa a chiedere piccoli doni in forma di cibo e dolciumi per onorare i morti.

Disegni da stampare

Streghette, scheletri, zucche… chi più ne ha, più ne metta. L’importante è esorcizzare la paura!

Halloween nel Comasco

Grande festa a Como in occasione di Halloween. Pinacoteca civica e Museo della Seta organizzano divertenti attività e laboratori per i bambini. Le attività partono alle 16.30 al Museo della Seta. E’ infatti possibile partecipare al laboratorio a cura del Gruppo Fata Morgana per seguire il filo della storia di Baba Yaga… una streghetta che viene dalla Russia. Festa organizzata anche dai commercianti a Olgiate Comasco che si farà malgrado sia prevista ancora pioggia. Diversamente a Luisago la festa è stata addirittura bandita dalla parrocchia.