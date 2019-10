Protagonista assoluto di Halloween e regina dell’autunno è lei, la zucca, che nonostante il maltempo di quest’anno, ha registrato un vero e proprio boom di acquisti nella zona di Como-Lecco. Scopri come scegliere, intagliare e cucinare l’ortaggio più grande al mondo.

Halloween: a Como e Lecco è corsa alla ricerca della migliore zucca

L’anno 2019 non è stato particolarmente fortunato per i coltivatori dal punto di vista meterologico; Coldiretti Como-Lecco ha infatti evidenziato come il maltempo – abbattutosi sul nostro paese – abbia dimezzato la produzione delle zucche di quasi il 10%.

Un maggio particolarmente freddo e piovoso, seguito da un’estate con bolle di calore e grandinate hanno ostacolato lo sviluppo delle piantine e quindi la formazione del frutto.

Nonostante ciò, la festa di Halloween è tutt’altro che compromessa; è stata registrata una vera e propria corsa all’acquisto, con un consumo stimato di quasi 1 kg pro capite. La zucca dunque si dimostra grande protagonista di questa stagione con una produzione che, a livello regionale, è in crescita esponenziale, passando in quindici anni, da 250 ettari agli oltre 930 di oggi.

I molteplici usi della zucca

Il grande interesse verso l’ortaggio più grande del mondo è determinato dai suoi molteplici usi: dalla padella all’intaglio per realizzare il caratteristico e “pauroso” simbolo delle streghe.

Si tratta per la quasi totalità di prodotti destinati al consumo alimentare anche se cresce la coltivazione di varietà di zucche a scopi ornamentali o da “competizione” con esemplari che possono arrivare anche a pesare oltre 900 chili.

Come detto, secondo le stime di Coldiretti, oggi a Como-Lecco, si consuma quasi un chilo di zucca a testa; principalmente viene consumato a tavola, piuttosto che per le decorazioni, anche se la sempre maggiore popolarità della festa di Halloween ha aperto il nuovo “mercato” delle zucche intagliate con le quali si cimentano un numero sempre crescente di cittadini.

Conosci tutte le varietà di zucca?

Regina indiscussa delle tavole invernali nella versione dei famosi tortelli, la zucca è uno dei prodotti più versatili della nostra cucina e può essere utilizzata sia per le preparazioni salate che per quelle dolci, ma anche abbinata a pasta, carne, formaggi e torte. E c’è addirittura chi la utilizza per fare la birra.

Attenzione però: ogni specialità vuole la propria zucca; nel corso del tempo si sono differenziate principalmente due tipologie di utilizzo, una relativa alla preparazione di tortelli, gnocchi, dolci e pane, l’altra come ingrediente di minestre e minestroni.

“Accanto a varietà internazionali, molti imprenditori agricoli sono impegnati nella conservazione di quelle tradizionali. In Lombardia, ad esempio, ci sono la zucca Delica e quella Cappello da Prete” afferma il presidente di Coldiretti Como Lecco Fortunato Trezzi.

Come scegliere la zucca migliore

Come scegliere dunque la zucca migliore per le nostre preparazioni autunnali? Innanzitutto bisogna distinguere fra zucca a pezzi e intera.

Per assicurarsi un prodotto di qualità quando si compra la zucca a pezzi, occorre verificare che le fette siano state tagliate da poco. La polpa deve essere un po’ umida e i semi scivolosi; questo perché la vitamina A è sensibile alla luce e tende a distruggersi man mano che passa il tempo. Non bisogna dimenticarsi poi della buccia che deve essere integra, senza segni di muffe e ammaccature.

Se invece preferite acquistare una zucca intera, è necessario provare a batterla leggermene con le nocche delle dita: è buona se emette un suono sordo. Inoltre, va controllato il picciolo: deve essere morbido e ben attaccato alla zucca.

Non solo da mangiare

L’altra categoria di zucca che si sta affermando in Italia è quella ornamentale: si tratta di zucche di ogni tipo, che si differenziano per le dimensioni (di piccola taglia oppure enormi) per la forma (allungate a forma di tubo, a trombetta, a cappello, schiacciate, a spirale, tonde), per la buccia (rugosa, bitorzoluta, costoluta, liscia) e per il colore (di ogni tonalità, dal verde al rosso accesso, passando per zucche striate).

Esistono vere e proprie competizioni e gare dove i coltivatori mettono in mostra gli esemplari più pesanti o strani.

Come intagliare in maniera paurosa la nostra zucca

Ma veniamo ora all’argomento del momento: come intagliare le nostre zucche per la festa di Halloween. Occorre innanzitutto scegliere una bella zucca dal peso compreso tra i cinque e i dieci chili, rotonda e senza imperfezioni perché, più liscia è la superficie, più facile è intagliarla.

Con uno scalpello a forma di V, bisogna tracciare le linee sul volto della zucca e con un coltello da cucina ben affilato e non troppo flessibile occorre scavare per intagliare i tratti del “volto” in modo da ricavare dei fori da dove fuoriesca la luce. Per inserire al suo interno una candela accesa è sufficiente scavare un buco sul fondo della zucca per ricavare una via d’entrata senza rovinare “l’opera d’arte”.

Bisogna stare molto attenti nel compiere queste procedure perchè c’è il rischio di tagliarsi.

Chi volesse conservare a lungo il ricordo della magica notte delle streghe deve – una volta alla settimana – passare sulla parte esterna un po’ di olio vegetale con un panno morbido e lasciarla in un luogo fresco e asciutto. Successivamente ogni 4-5 giorni deve immergerla in acqua fresca. In caso di aria particolarmente secca, in casa, di notte è consigliabile – conclude la Coldiretti – coprire la zucca con un panno umido.