I fratelli pontelambresi Federico e Alessandro Bosis hanno ottenuto due prestigiose medaglie nel XXV Trofeo Alpe Adria Grand Prix CA/JU , una delle competizioni judoistiche nazionali più importanti.

I risultati dei fratelli di Ponte Lambro

Con cinque ottimi incontri, Federico, che frequenta la prima classe del liceo Carlo Porta di Erba, si è imposto su tutti i suoi avversari conquistando il gradino più alto del podio nella categoria U18 -50Kg.

Altrettanto maiuscola è stata la prova del fratello Alessandro che con sei ottimi incontri si è aggiudicato la medaglia d’argento nella categoria U21 -66Kg. mostrando gran classe e determinazione. Per i portacolori della Polisportiva Besanese questi risultati sono di ottimo auspicio in vista dei prossimi impegni di coppa Europa. Grande soddisfazione per i tecnici Alessandro Comi, William Aldeghi e Filippo Poni.