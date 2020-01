I Vigili del Fuoco di Appiano Gentile celebrano i loro “primi” 120 anni,

120 anni per i Vigili del Fuoco di Appiano Gentile

Una storia lunga 120 anni. Una storia che “vale” 400 lire, quelle messe a disposizione, nel maggio del 1898, dall’allora amministrazione comunale per l’acquisto delle prime attrezzature antincendio. Da pompieri a Vigili del Fuoco, dai primi corsi di formazione, agli oltre 600 interventi effettuati nel 2019: il distaccamento di Appiano Gentile non smette davvero di sorprendere.

Così lo scorso sabato, 18 gennaio, il distaccamento di Appiano Gentile ha festeggiato i 120 anni dalla sua istituzione. “Operiamo su 15 paesi anche se, nel 2019, siamo stati presenti in 58 Comuni. Abbiamo svolto 660 interventi per 700 ore di lavoro: sono in crescita rispetto al passato. Parliamo, principalmente, di incidenti stradali, incendi, ricerca persone e maltempo” spiegano.

