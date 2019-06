Non solo soccorso e corsa a sirene spiegate. I volontari di Croce Verde Bosisio si mettono in gioco anche sul palco e diventano attori per una sera.

Gli Sbarellati in scena il 15 giugno

L’appuntamento con la compagnia Gli Sbarellati (nome non casuale) è per sabato 15 giugno alle 21 presso il Cineteatro Don Bosco di Molteno, dove andrà in scena la commedia in tre atti “Il settimo si riposò”. L’ingresso è a offerta libera e l’intero ricavato andrà a sostegno dell’attività di Croce Verde.

Nessun professionista, anzi per quasi tutti si tratta della prima esperienza su di un palco, un po’ più impegnativa del solito… con la consapevolezza di non essere perfetti ma di essersi impegnati fino in fondo per regalare un momento di divertimento. Perché proprio questo è lo scopo della serata e della rappresentazione: trascorrere una serata in allegria e spensieratezza raccogliendo fondi che Croce Verde utilizzerà per essere sempre più presente ed efficiente sul territorio a servizio dei cittadini.