Il cane Google… ha paura delle scale mobili. Boom di visualizzazioni per il video di un Golden retriever terrorizzato dalle scale mobili e preso in braccio dal suo padrone, residente a Meda, a Il Centro di Arese.

Cane Google in braccio al suo padrone idolo del web

Una storia davvero singolare, quella che arriva dal nostro portale Settegiorni.it. Racconta infatti di un video pubblicato su Instagram da una coppia di Meda e che vede protagonista il loro cane. Il Golden retriever infatti non ama le scale mobili e lo ha dimostrano al centro commerciale di Arese. A dargli forza il padrone che lo ha preso in braccio. In pochissimo tempo il video è diventato virale e ha raggiunto 2 milioni di visualizzazioni.

