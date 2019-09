Come ormai da tradizione, Centro meteo lombardo si rivolge per tempo a lettori, soci e collaboratori, per raccogliere le immagini che compariranno sui dodici mesi del nuovo Calendario CML 2020.

Calendario 2020… con le vostre foto

Non si tratta di un concorso, non ha importanza essere fotografi esperti: se hai immortalato un paesaggio o un soggetto meteorologicamente interessante, invia i tuoi scatti! L’unico vincolo è che le foto siano state riprese in territorio lombardo o aree limitrofe.

Trovi qui tutti i dettagli per partecipare

Centro meteo lombardo da sostenere

** ATTENZIONE: TERMINE ULTIMO 30 SETTEMBRE **

Questa iniziativa costituisce la principale fonte di finanziamento per l’associazione e solo grazie ad essa CML è in grado di continuare a fornire servizi gratuiti attraverso il web.