Eletto il nuovo Segretario Circolo PD di Erba. Il Circolo del Partito Democratico di Erba, riunito in Congresso il 18 Novembre, ha difatti eletto all’unanimità come suo nuovo segretario Camillo Lonardi.

Lonardi nuovo segretario del Circolo Pd di Erba

Lonardi, di Anzano del Parco, è membro del Circolo fin dalla sua fondazione, che sarà coadiuvato nel suo incarico da un direttivo di sei componenti ai quali saranno assegnati incarichi operativi. “La sua elezione è il punto di arrivo di un percorso condiviso e finalizzato a superare le difficoltà trascorse e a ricostruire un Circolo PD operativo sul territorio di cui si sappia interpretare problemi e istanze”, spiegano.

Il programma del nuovo segretario

Il programma del segretario Lonardi ha come obiettivo principale quello di costruire una squadra competitiva che si presenti alle prossime elezioni amministrative con l’auspicio dell’ingresso di nuove forze giovani.

“Lonardi si adopererà per la promozione di un confronto costruttivo sui temi locali e nazionali durante incontri periodici che, come in passato ,saranno aperti anche ai simpatizzanti non iscritti. Segretario e membri del Direttivo si propongono di coltivare il rapporto con i media locali, le numerose associazioni del territorio, le organizzazioni dei lavoratori e delle imprese, le figure istituzionali del territorio. Il Segretario Lonardi auspica un Circolo aperto, inclusivo e attento ai bisogni della popolazione”.