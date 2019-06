Il comandante Federico Ciceri si appresta al pensionamento ma, fino all’ultimo, intende svolgere il suo dovere con serietà e dedizione.

Il comandante della Polizia locale di Albavilla va in pensione

Ieri, venerdì, il comandante del Corpo di Polizia locale di Albavilla, Albese e Tavernerio, da 22 anni commissario di Polizia locale, da 31 vigile, era al posto di blocco e in 20 minuti ha sanzionato 2 vetture, una moto e ha posto sotto sequestro due veicoli non assicurati: “Ho scelto di fare il vigile per passione, a costo di accettare uno stipendio più basso: 1,3 milioni di lire contro i 2,2 milioni che percepivo come perito chimico – spiega il comandante – Per me, i cardini di questo lavoro, che ho vissuto come una “missione”, sono sempre stati giustizia ed equità”.

