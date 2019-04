Il Comandante Gallorini va in pensione. “La Strage di Erba? Mi ha cambiato la vita”

Luciano Gallorini va in pensione. Ha guidato la caserma dei militari di Erba per ben 36 anni.

Ha chiuso per l’ultima volta la porta del suo ufficio nella Caserma dei Carabinieri giovedì 25 aprile, ovvero il giorno del suo 65° compleanno.Gallorini ha ricordato i momenti più belli della sua carriera militare ma anche quelli difficili. Impossibile dimenticare la strage di Erba: “Ho detto in varie occasioni che non conosco l’inferno, ma sicuramente chi è intervenuto nella corte di via Diaz quella notte ne ha visto l’anticamera. Credo che quell’evento abbia portato via a ciascuno di noi qualche anno di vita. Tutto il personale della Stazione per riprendere la normalità e la quotidianità ha avuto bisogno di tempo” ha spiegato.

