E’ ciò che è accaduto nella serata di martedì 22 gennaio, intorno alle 20, al deputato parlamentare e consigliere comunale erbese Eugenio Zoffili, che con la complicità del consigliere comunale di Pusiano Alessio Colzani, è stato protagonista della vicenda.

Il deputato erbese insegue il ladro e lo fa arrestare

Zoffili e Colzani si sono trovati casualmente all’ospedale «Fatebenefratelli» in una sala d’attesa e stavano chiacchierando, quando un’infermiera ha dato l’allarme: qualcuno si era introdotto in uno dei reparti e aveva rubato il portafoglio di una paziente, sottraendolo dall’armadietto della donna costretta a letto. «Quando ci ha chiesto se avevamo visto uscire qualcuno dal reparto ci è subito venuto in mente che poco prima era uscito un soggetto con fare sospetto e così siamo usciti – spiega Zoffili – Lo abbiamo visto che si allontanava verso la via Adua e lo abbiamo inseguito a piedi. Quando abbiamo capito che con tutta probabilità si trattava del responsabile abbiamo subito allertato il 112».

Una volta raggiunto, infatti, l’uomo aveva un portafoglio tra le mani. «Abbiamo cercato di intrattenerlo fino all’arrivo delle Forze dell’ordine. Inizialmente ci ha detto che aveva trovato il portafoglio in strada – spiega il deputato – Fortunatamente non è stato violento e poco dopo ha confessato il furto compiuto. I toni sono sempre rimasti pacati nonostante la situazione. Voglio ringraziare i Carabinieri che sono intervenuti in maniera rapida e il maresciallo Massimo Rocca, che ci ha raggiunto anch’esso sul posto».

“Fatto il nostro dovere”

E’ bastato un rapido controllo e una perquisizione per capire che effettivamente l’uomo inseguito da Zoffili e Colzani era il ladro che aveva agito poco prima al «Fatebenefratelli»: il portafoglio conteneva ancora i documenti della donna derubata e addosso al malvivente sono stati trovati i 30 euro in contanti che vi erano contenuti. L’uomo, identificato in Massimo Porcaro, 48enne di Ponte Lambro, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato quindi arrestato. «Ho fatto il mio dovere da cittadino e a maggior ragione come deputato rappresentante di tutti i cittadini contro chi, in questo caso, si è comportato male con una persona anziana e non in grado di difendersi».

Parole simili da parte del consigliere Colzani: «Abbiamo fatto il nostro dovere da cittadini, mi sembra però assurdo che un uomo debba arrivare a commettere un furto in ospedale, nei confronti di una paziente che non può nemmeno difendersi. Spero sempre che le persone in difficoltà si rivolgano ai servizi, che ci sono, per rispondere a qualsiasi richiesta di aiuto…».

Porcaro, dopo aver trascorso la notte presso la camera di sicurezza della Caserma dei Carabinieri di Erba, è stato processato con rito direttissimo nella mattinata di mercoledì 23 gennaio in Tribunale a Como. Il portafoglio e i contanti, invece, sono stati riconsegnati alla malcapitata vittima del furto.

Stefania Valsecchi

(Giornale di Erba, 26 gennaio 2019)