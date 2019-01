Lo scorso martedì il deputato Zoffili ha sventato un furto all’ospedale di Erba inseguendo il ladro per strada. Venuto a conoscenza dell’episodio, il Governatore Attilio Fontana si è congratulato con l’erbese.

Il deputato Zoffili insegue il ladro

Il parlamentare e consigliere comunale della Lega Eugenio Zoffili si trovava all’ospedale Fatebenefratelli quando casualmente ha incontrato il collega di Pusiano Alessio Colzani. Stavano chiacchierando in sala d’attesa quando un’infermiera ha dato l’allarme. Qualcuno si era introdotto nella stanza di una paziente e le aveva rubato il portafoglio. I due politici quindi hanno ripensato ad un uomo che era appena uscito e si sono lanciati all’inseguimento, allertando le forze dell’ordine. Alla fine lo hanno trovato e trattenuto fino all’arrivo dei Carabinieri.

Il plauso del Governatore Fontana

Un episodio che raccontato dal nostro settimanale, il Giornale di Erba, ha destato anche l’interesse del Governatore della Lombardia Attilio Fontana che su Facebook ha commentato: “Il furto è sempre un atto da condannare, ma non riesco a concepire come si possa pensare di approfittare di persone malate e indifese, per derubarle all’interno di una struttura ospedaliera. Un sincero ringraziamento a Eugenio Zoffili e Alessio Colzani per il coraggio che hanno dimostrato, contribuendo alla cattura di questo ladro. Un grande esempio di sensibilità, in una società che purtroppo è molto incline all’indifferenza”.

Zoffili, sempre tramite social ha commentato il plauso del presidente Fontana. “Grazie Presidente, dovere di cittadino e a maggior ragione di deputato tra la gente e non sempre chiuso e incravattato nei palazzi romani. I nostri territori purtroppo soffrono anche queste problematiche e in particolare sono colpiti da furti nelle abitazioni. Le pattuglie aggiuntive speciali anti crimine del nostro Governo e gli incentivi economici della Regione per l’installazione di telecamere, con le altre misure per la sicurezza di tutti che avete adottato, sono aiuti preziosi per i nostri comuni. Sono sicuro che con l’ autonomia della nostra cara Lombardia si potrà fare ancora di più per fermare e mandare in galera questi delinquenti che minacciano la sicurezza dei lombardi. Sempre a disposizione. Ancora grazie e un abbraccio.

Al lavoro! Eugenio”

