Tradizione tutta italiana, a Tremezzina i presepi assumono un’aura speciale poiché fondono la meraviglia del Natale con la bellezza di uno dei “borghi più belli del Paese” in un itinerario di spiritualità, creatività, arte e natura che vede al centro Villa del Balbianello.

Il FAI organizza la Notte dei presepi

Per questa occasione, il Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Tremezzina, apre le porte domenica 8 dicembre 2019 eccezionalmente in orario serale – dalle ore 20.30 alle 22.30 – per la Notte dei presepi, serata inaugurale dell’allestimento di presepi realizzati dall’Associazione Italiana Amici del Presepe che rimarranno in esposizione per tutte le festività. Nell’elegante e romantica dimora, da cui si scorgono scorci incantati del Lario, i visitatori potranno ammirare l’arte presepiale napoletana nella loggia Segrè – tra gli altri, i lavori del Maestro Giuseppe Ercolano – mentre la loggia Durini ospiterà presepi di carta dal mondo e dal territorio della Tremezzina. I presepi si potranno visitare fino all’Epifania.

Alle ore 21.30 sono attesi il Coro Val d’Intelvi per un concerto sotto le stelle con la partecipazione di Davide Van De Sfroos, infine alle 22 saranno offerti a tutti i visitatori panettone e vin brulée. Si potrà accedere alla Villa via terra, lungo il percorso pedonale illuminato da lanterne, oppure via lago, usufruendo del servizio di taxi boat dal Lido di Lenno (a pagamento). Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2019” è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al fondamentale contributo di FinecoBank, già Corporate Golden Donor, che ha scelto di essere a fianco del FAI anche in questa occasione e di Pirelli che conferma per il settimo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner. Villa del Balbianello è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Le info

Giorni e orari: domenica 8 dicembre 2019 dalle 20.30 alle 22.30

Ingresso: Intero 15 €, Ridotto (4-14 anni), Iscritti FAI e residenti del Comune di Tremezzina 5 €, Studenti 10 €.

Per informazioni: Villa del Balbianello tel. 0344/56110; booking.balbianello@fondoambiente.it www.fondoambiente.it.