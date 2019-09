Taglio del nastro con un ospite d’eccezione

Fiore all’occhiello della comunità

Si inaugurano domani, lunedì 30 settembre, i nuovi spazi realizzati nella frazione albavillese di Carcano. Si tratta di un “esperimento eco-sociale”, come lo ha definito il vicesindaco Roberto Ballabio. L’obiettivo è quello di riportare infatti nella località “ciò che c’era, aggiungendo servizi e spazi che mancavano”. Servizi per l’infanzia e l’ambulatorio, accanto uno spazio di socializzazione come il parco.

Una dedica a chi può essere d’ispirazione per i giovani

Salvatore Borsellino sarà presente per la cerimonia di intitolazione del parco alla memoria del fratello Paolo e di Giovanni Falcone. Con lui anche i ragazzi delle scuole: la dedica ai due magistrati uccisi dalla mafia è proprio un messaggio per i più giovani, affinché queste due figure possano essere simbolo per tramandare valori e per sensibilizzare le nuove generazioni.

Importanti personaggi del paese

Anche le altre opere saranno intitolate alla memoria di personaggi significativi per la comunità albavillese: l’ambulatorio porterà i nomi del dottor Giancesare Capararo e dell’infermiere Giancarlo Cigardi; i locali della scuola quello di due maestre storiche, Marisa Amalfi e Lucia Caspani.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU