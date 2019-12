Il gregge di pecore in “sosta” a Civello, sullo sfondo si erge la chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano: scenario natalizio.

Immagine simbolica, scattata oggi pomeriggio, domenica 22 dicembre: sembra la perfetta scenografia di un grande presepe allestito appunto a Civello, nei pressi della chiesa della frazione di Villa Guardia. Una scena dal sapore natalizio, ammirata nel pomeriggio di oggi, domenica 22 dicembre, e incorniciata dal sole in una giornata di cielo terso. Ieri sera, invece, la comunità parrocchiale di Civello e quella di Maccio, come da tradizione hanno condiviso la rappresentazione del presepe, insieme alle scuole, al Comune e alle associazioni. E quest’anno a far da cornice all’iniziativa è stato proprio il borgo di Civello.