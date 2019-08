Il maltempo è tornato ad abbattersi sul Comasco. Come preannunciato, un forte temporale si è infatti scatenato sulla provincia.

Il maltempo si abbatte sul Comasco: problemi a Vighizzolo

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 agosto, è tornata la pioggia. Nel giro di poche ore è caduta in quantità importanti tanto che sono arrivate le prime segnalazioni di allagamenti. Ne è un esempio la situazione del centro di Vighizzolo, a Cantù. I cittadini segnalano infatti che la piazza è completamente allagata. Su Facebook scrivono: “Tanto per cambiare quattro gocce di pioggia in più e la piazza di Vighizzolo si allaga”, anche se effettivamente la quantità e la velocità con cui è caduta sono state notevoli.

I primi danni del temporale

Già questa mattina, con la prima pioggia di giornata c’erano stati dei problemi. A Cermenate infatti è tornata ad allagarsi diventando un torrente di fango la via Repubblica. Ecco la denuncia dei cittadini.

A Como invece problemi con uno smottamento a Camnago Volta dove è stata chiusa parte di via della Libertà. Qui i dettagli.

Nel frattempo è tornata la paura anche a Valbrona dove, nei giorni scorsi, c’è stato un importante cedimento che ha trascinato in paese detriti e fango. “C’è stato un leggero trascinamento a valle di materiali, si presume della frana dell’altro giorno” ha spiegato il sindaco Luigi Vener. I pompieri comunque si stanno recando in posto per mettere in sicurezza nuovamente l’area.

Problemi anche in via Garibaldi a Erba dove si è allagata la pozza dell’ascensore di un palazzo, ovvero la zona più un basso dove ci sono tutti i meccanismi di funzionamento.

Per segnalazioni scrivere a giornaledicomo@gmail.com o inviare un messaggio alla nostra pagina Facebook.