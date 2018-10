Si è conclusa la visita dei portavoce del M5S alla discarica di Mariano Comense. Oltre al Consigliere regionale Raffaele Erba hanno partecipato Roberto Tagliabue e Carmen Colomo. Lo scorso febbraio i riflettori si erano accesi in via Radizzone per un incendio.

Il Movimento 5 Stelle in visita alla discarica di Mariano

Raffaele Erba, consigliere regionale del M5S Lombardia, commenta: “Abbiamo potuto verificare direttamente com’è gestita la situazione e gli aspetti di sicurezza ambientale adottati dalla nuova società che ha preso in gestione il sito. Abbiamo anche ricevuto rassicurazioni sui tempi di esaurimento: nel giro di pochi mesi la discarica sarà chiusa. Si dovrà procedere poi alla definitiva messa in sicurezza e ai monitoraggi, che dovranno durare anni. Vigileremo perché tutto sia svolto regolarmente e nell’interesse esclusivo dei cittadini. Per il futuro la Lombardia deve imboccare la strada del riutilizzo e del riciclo del rifiuto. Per farlo l’occasione sarà la riscrittura del piano regionale rifiuti”.

