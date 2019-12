Prende il via questa settimana la speciale iniziativa organizzata dal Giornale di Erba e che vede la collaborazione dei Commercianti della città. Quest’anno abbiamo infatti voluto “regalare” un piccolo momento ai nostri concittadini e dedicarci in particolar modo ai più piccoli.

Il nostro Natale stellato: l’iniziativa del Giornale di Erba

Ogni settimana, per tre edizioni del nostro settimanale, da sabato 7 dicembre fino a sabato 21 dicembre, pubblicheremo delle pagine speciali in cui i nostri lettori troveranno una stella (questa settimana la trovate alle pagine 18-19 del Giornale di Erba). La si potrà ritagliare e colorare: i bambini avranno la possibilità anche di scrivere un pensiero per questo Natale 2019. Le stelline saranno poi raccolte presso la nostra redazione, che si trova in corso XXV Aprile 74/B. Oppure si potranno consegnare direttamente all’evento organizzato proprio dal Giornale di Erba nel pomeriggio di sabato 21 dicembre. L’appuntamento per tutti è in piazza mercato alle 15. Per la speciale occasione saranno esposte tutte le stelline colorate che formeranno così un bellissimo e unico cielo stellato.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 7 dicembre 2019 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui