“Con i nostri lavori, la gestione del Comune di Como e il contributo di quello di Cantù vogliamo far diventare il palazzetto un centro polifunzionale aperto non solo al basket ma a tante altre discipline sportive. Per questo motivo ho intenzione di portare in giunta una delibera per cambiarne il nome e intitolarlo ad Arduino Francescucci, compianto presidente della Polisportiva di Fino Mornasco“.