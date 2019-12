Annalisa Depredati ha scelto di passare il Natale in Grecia. Tornerà dove migliaia di anime disperate si accalcano in cerca di una vita migliore. Dove la 22enne di Faloppio, la scorsa estate, ha vissuto intensamente due mesi al servizio della scuola “Mazì”, aperta dalla Onlus internazionale “Still I Rise”, e di centinaia di minori fuggiti dai loro Paesi.

A Natale sarà a Samos con 7800 profughi

Annalisa tornerà al suo “presepe”: il campo profughi sull’isola di Samos, che potrebbe ospitare 648 esseri umani ma, ad oggi, ne contiene 7.800. “Ho aperto una nuova raccolta fondi per l’acquisto di sacchi a pelo per l’inverno per i minori non accompagnati. Abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile. Partirò lunedì 16 dicembre e tornerò il 15 gennaio” racconta la ragazza.

