Questa mattina, lunedì 20 gennaio, il vice Ministro all’Interno, onorevole Matteo Mauri, ha fatto tappa anche ad Alzate Brianza nell’ambito di una serie di incontri istituzionali che il numero due di Luciana Lamorgese terrà in provincia di Como.

Il vice Ministro ad Alzate e il programma nel Comasco

Il vice Ministro è giunto in paese intorno alle 8.30 ed è stato accolto dal sindaco di Alzate, Mario Anastasia, unitamente ai sindaci dei Comuni di Capiago Intimiano, Orsenigo, Montorfano, Brenna, Anzano del Parco e Alserio e al personale del Corpo di Polizia Intercomunale Briantea.

A metà mattinata l’onorevole Mauri si è recato in Prefettura, dove ha incontrato per un tavolo tecnico il Prefetto Ignazio Coccia, il sindaco di Como Mario Landriscina, il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca, i responsabili Provinciali delle Forze di Polizia e il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco. Alle 12.40 si sposterà presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per una visita alla struttura.

Nel pomeriggio, invece, si trasferirà a Dizzasco, dove alle 15 incontrerà i sindaci dei Comuni della Valle Intelvi e, a seguire, a Olgiate Comasco, dove intorno alle 17 incontrerà il sindaco.