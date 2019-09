Domani sarà a Bosisio Parini

In visita da Regione Lombardia

Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala interverrà domani, lunedì 30 settembre, all’inaugurazione di AstroLab, il primo laboratorio italiano di riabilitazione hi-tech per bambini e ragazzi realizzato presso il polo di Bosisio Parini dell’Irccs “Medea – La Nostra Famiglia”.

Tanti gli ospiti

Parteciperanno all’evento, tra gli altri, Giovanni Leonardi, direttore Ricerca e Innovazione Ministero della Salute; Marco Rasconi di Fondazione Cariplo; Vico Valassi, presidente Univerlecco; Nicola Vitiello, Istituto di BioRobotica Scuola Superiore Sant’Anna. Per La Nostra Famiglia saranno presenti la presidente Luisa Minoli e il direttore sanitario Massimo Molteni, mentre per l’Irccs “Medea” il direttore scientifico Maria Teresa Bassi, il responsabile della Ricerca in tecnologie Applicate Gianluigi Reni e la fisiatra Elena Beretta.

Evento all’auditorium

L’appuntamento per l’inaugurazione di AstroLab è alle 17, presso l’auditorium “Don Luigi Monza” al sesto padiglione della sede bosisiese.

