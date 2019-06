A piedi lungo la West Highland Way scozzese, per circa 170 chilometri: è l’impresa portata a termine da Barbara Vogt Luisetti, 42enne residente a Montorfano.

Impresa a piedi percorre 176 km in Scozia

La donna è partita sabato scorso 8 giugno e venerdì scorso, 14 giugno, ha ultimato un percorso di 176 km in sei giorni in Scozia, partendo da Milngavie e raggiungendo Fort William. Un’esperienza che le ha permesso di coronare un sogno che inseguiva da tempo: la Vogt, di professione traduttrice, impiegata nell’ambito della comunicazione per l’Università della Svizzera Italiana, infatti, è grande appassionata della Scozia e della sua cultura.

